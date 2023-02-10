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德國經濟對中依賴不減反增 貿易逆差創新高

2023/2/10 20:38（2/10 20:58 更新）
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（中央社記者林育立柏林10日專電）儘管政壇竭力呼籲減少對中國依賴，德國對中國的貿易逆差去年大幅增加，創下史上新高，學者呼籲找出辦法「從中國解放」。

根據科隆德國經濟研究所（IW）的報告，去年德國從中國的進口額大幅成長1/3，反之對中國的出口僅微幅成長3%，導致對中國的貿易逆差擴大到840億歐元（約新台幣2兆7000億元），比前1年增加了1倍，甚至是2019年、也就是COVID-19疫情爆發前1年的6倍，創下史上新高。

經濟學家馬特斯（Jürgen Matthes）在報告中研判，從中國的進口大增可能非短期現象，而是預告長期趨勢，德國想減少對中國的依賴，卻「全力往錯誤方向發展」。

鑑於中國近年變得更專制和封閉，德國正調整對中政策，政府近期將公布中國戰略，其中主要訴求是減少經濟對中國的依賴。

馬特斯指出，對中國的依賴將帶來地緣政治風險，如果台海出現軍事衝突，德國將更容易被勒索。

報告分析，德國對中國的依賴不減反增，原因與中國的政策有關，首先是中國對其自身企業的大量補貼，讓產品在價格上具優勢；其次是中方施壓外商在中國採購、將業務移到中國，進而加速技術轉移。

最後是推動中國製造，減少對外國供應商和進口的依賴。

馬特斯建議，德國和歐盟應在亞洲和南美尋找新的貿易夥伴，找出歐洲從中國解放出來的辦法。

據德國聯邦統計局（Destatis）的數據，去年德中貿易額達2980億歐元（約新台幣9兆6000億元），比前一年成長21%，中國連續第7年位居德國最大貿易夥伴。（編輯：張芷瑄）1120210

#中國
#德國
#馬特斯
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