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美中科技戰掀憂 路透：安謀中國裁員近百人

2023/2/11 20:18
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（中央社加州奧克蘭10日綜合外電報導）路透社獨家報導，根據3名知情人士，日本軟銀集團旗下英國晶片科技公司安謀在中國的合資企業「安謀中國」上週裁員90至95名員工，以因應今年充滿挑戰的業務前景。

路透社指出，軟銀集團（Softbank）目前正試圖使安謀（Arm）在今年公開上市。軟銀及安謀曾與安謀中國（Arm China，或稱安謀科技）有過長達兩年的控制權糾紛，致使安謀中國執行長吳雄昂下台，帶來了一些挑戰，但中國市場仍是業務增長主要來源。

上述消息人士的其中兩人指稱，這次被裁的員工大多是研發部門工程師。根據其中一名消息人士，在裁員之前，安謀中國約有700名員工；去年母公司安謀在全球裁員，人數多達總員工數的15%，而安謀中國該年度並沒有裁員。

安謀中國是安謀在中國的獨家經銷管道，負責收款並將款項交給安謀，再由安謀直接對客戶提供科技服務。

其中一名消息人士提及，部分客戶擔心安謀可能改變收取專利授權費的方式，以及美中地緣政治緊張可能導致中國無法取得安謀的科技服務。

近幾年來，華為及阿里巴巴等中國企業已被禁止使用部分安謀科技。針對上述報導，安謀中國不予置評。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1120211

#中國
#英國晶片科技公司安謀
#路透社
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