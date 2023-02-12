伊朗總統萊希將訪問中國 盼加強雙方經濟合作

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（中央社德黑蘭12日綜合外電報導）伊朗官方媒體今天報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將於明天啟程前往中國進行為期3天的訪問行程，目的在於加強兩國的經濟合作。

伊朗通訊社（IRNA）報導，應中國國家主席習近平的正式邀請，萊希將於明天晚間啟程前往北京。

兩國領導人去年9月在烏茲別克的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會首次會面，萊希在峰會期間呼籲加強中伊兩國關係。

伊朗通訊社提到，在即將到來的訪問行程中，預計萊希會跟習近平進行私下會談，且兩國代表團將簽署「合作文件」。

報導還說，萊希將會見中國商人和住在當地的伊朗民眾。

法新社報導，伊朗和中國有著牢固的經濟關係，尤其是在能源、運輸、農業、貿易和投資等領域。

兩國於2021年簽署一項為期25年的「戰略合作協定」，據傳其中包含「政治、戰略及經濟」的內容。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1120212