瓦格納傭兵親述俄烏戰場經歷 曾看同伴不服從命令被槍斃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯私人傭兵組織「瓦格納集團」的兩名前戰士接受CNN採訪表示，若有人在戰場上退縮，就會立刻被指揮官槍斃。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯私人傭兵組織「瓦格納集團」的兩名前戰士與美國有線電視新聞網（CNN）分享他們在烏克蘭東部戰場上的可怕經歷，還說若有人在戰場上退縮，就會立刻被指揮官槍斃。

這兩名戰士去年底被烏克蘭軍隊俘虜。他們都有妻小，也都是在監獄服刑期間被招募參加俄烏戰爭，其中一人因殺人而被判處20年徒刑。為保護他們的人身安全，CNN不透露他們的身分。

基於安全考量，在訪問期間，烏克蘭方面也派人在訪問現場坐鎮。兩名受訪者隨時可以終止訪問，但他們最終決定分享許多細節，訪談時間超過1小時。

他們描述了「第一波」攻擊的重大損失，其中一人想起他在比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）附近的行動時說：「我們有90人，第一波攻擊就有60人死於迫擊砲，還有少數人受傷。如果一個小隊沒成功，會立刻派另一隊過去，要是第2隊也失敗，就會再派另一組人。」

另名戰士在烏東盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）交界的利西昌斯克（Lysychansk）附近森林參與了一波為期5天的攻擊。他說：「由於到處埋著地雷，剛開始很難踏入森林。10名弟兄之中，有7人馬上就沒命。」

他還說：「我們沒辦法救助傷者。烏克蘭人朝我們發動猛烈攻擊，所以即使弟兄只受輕傷，我們還是得繼續前進，不然就會被擊中。」

他說，他的自我保護本能派上用場，但其他人都嚇傻了，「有些人停在森林裡，放下武器，但放下武器就等於在狙擊手火力下等死」。

他們說，如果不想穿過雷區走向烏軍大砲，另一個選項也很要命。

一人說：「沒有命令，我們不能撤退。因為若不服從命令，我們就會被殺。有一個人待在位置上，他很害怕，那是他第一次參與攻擊。我們接到命令要向前衝，但那個人躲在樹下，不願服從。這件事被通報到指揮官那裡，結果就是這樣。他被帶到離基地50公尺遠的地方，為自己挖墳，然後就被槍斃。」

兩人也談到瓦格納集團（Wagner Group）如何招募戰士。去年8、9月，集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘直升機來到監獄，提議免去他們的刑期，條件是與集團簽署6個月合約。

「他們要所有人在院子裡排隊，普里格津開始挑人。他說，高層授權他從監獄裡挑選任何人，不管那些人犯了什麼罪、刑期有多長。最好的人選是殺人犯和搶劫犯。最後他們幾乎全都要了。」

如今，這兩人感覺自己受騙上當，因為他們根本不了解這場戰事的本質。

「我們以為是要對抗波蘭人、德國人等傭兵，我們不認為會有任何烏軍留在那裡，我們以為他們都離開（烏克蘭）了。所以很明顯，他們編造謊言，騙我們去和烏克蘭人作戰。沒人真的認為烏軍會為自己的國家、親人而戰，我們到了現場才知道。」

兩名戰俘說，被捉幾乎可以算是一種解脫。

記者詢問，若有機會重來，他們是否還會做出參戰的決定？

一人說：「我覺得這個選擇做錯了…我從來沒有參與過任何軍事行動，尤其是和烏軍作戰，烏軍只是不願將土地拱手讓人。他們用錯誤的藉口把我們帶到這裡，所以我們參戰，但我不覺得這是正當理由。」

另一人也表示認同：「我覺得不值得。我現在只希望能重新開始。」

兩人都想回到俄羅斯。其中一人說：「我才不在乎俄羅斯（戰爭的結果），我只想回家。」（譯者：曾依璇/核稿：施施）1120213