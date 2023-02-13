俄烏戰爭彈藥消耗驚人 北約料要求盟國提高存量

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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）料將要求成員國提高因烏克蘭戰爭而嚴重消耗的彈藥庫存，在俄烏戰事持續1年後，北約盟國試圖讓基輔和本國軍隊的武器供應維持在可持續的基礎上。

路透社報導，在俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭之前，許多北約成員國就沒有達到北約規範的軍火儲備目標，因為官員認為進行大規模砲戰的消耗戰時代已經過去。

但烏克蘭的部隊每天發射多達1萬枚砲彈，加速運送彈藥給基輔已經耗盡西方的庫存，並暴露供應鏈在效率、速度和人力方面的漏洞。

一名歐洲外交官告訴路透社：「如果歐洲要和俄羅斯作戰，一些國家會在幾天內耗盡彈藥。」

一名不願身分公開的北約官員告訴路透社，北約剛剛完成對剩餘彈藥庫存的特別調查。

這名官員說：「我們設定的那些北約（彈藥）目標，每個成員國都有具體的目標，這些目標通常（在烏克蘭戰爭之前）都沒有實現。」

這名消息人士說，由於烏克蘭衝突，目前的庫存更低了，這使得北約可能會提高成員國的彈藥儲備目標水準。

西方軍事庫存中到底還有多少枚砲彈是高度機密。北約的儲存目標也是如此，這些目標因每個成員國而異，是北約最為保密的資訊之一。

一般來說，北約要求每個成員國提供某些戰力，以便在發生衝突時北約可以利用。

例如，這可能意味著某個成員國必須擁有一個裝甲師，為數約1萬到3萬名士兵，他們裝備齊全、彈藥充足，能夠在一定時間內以一定的強度作戰。

把所有這些條件都考慮在內，這個成員國將必須提供一定數量的彈藥、坦克、榴彈砲和其他可能需要的物資，以滿足北約的要求。

預計北約領導人7月中在立陶宛召開峰會時，將對彈藥儲存目標作出決定。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120213