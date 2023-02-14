新債務圓桌會議將登場 中國被視為最大挑戰

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（中央社台北14日電）國際債務問題遲遲未解，IMF發言人日前透露，首場新債務圓桌會議將於17日登場，出席國包含G7、中國、印度等。作為重要債權國之一，中國的立場成為會議的焦點，並被視為最大挑戰。

綜合路透社、德國之聲中文網14日報導，國際貨幣基金（IMF）13日表示，來自中國、印度、沙烏地阿拉伯和7國集團（G7）的官員17日將參加新主權債務圓桌會議第一場視訊會議。

IMF一名發言人向路透社透露這項消息。此前，路透社曾引述3名消息人士報導，在20國集團（G20）共同框架下要求進行債務處理的中等收入國家官員也會出席這場線上圓桌會議。這些國家都各自面臨債務危機。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）12日接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60 Minutes）採訪時說，中國財政部長劉昆和人民銀行行長易綱將出席會議。

她說，「中國必須改變其政策，因為低收入國家無法償還（債務）」。

喬治艾娃說，債務減免對重債國家至關重要，這可避免造成社會服務減少、引發社會動盪等負面影響。

路透社引述消息人士說，即將與會的官員希望今年底前解決中國對償債截止日期的擔憂，以保護新的融資不受債務重組影響。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和其他7國集團官員認為，中國是當前世界最大的主權債權國，是加快債務處理工作的主要絆腳石。他們還在推動G20成員國達成協議，以擴大共同框架，將中等收入國家納入其中。

華盛頓非營利性金融改革組織Jubilee USA Network執行董事勒康普特（Eric LeCompte）告訴路透社，「大多數國家支持將這些政策擴大到中等收入國家」，但中國及俄羅斯的反對，對事情的進展造成龐大阻礙，其中「中國是最大的挑戰」。

他還說，歐洲在90年代也曾經歷類似的「債務減免不情願時期」，但最終還是接受了。

對此債務問題的討論，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會表示，中方一貫高度重視此問題，正按照有關原則與各方進行友好協商。

這次會議將由IMF、世界銀行和20國集團現任主席國印度共同主持。會議結束的一週後，20國集團財政官員將於23至25日在印度舉行另一場會議。實體的圓桌會議則預計於25日舉行。

消息人士告訴路透社，會議的目的是將「參與主權債務重組的主要相關利益者」聚集在一起，以解決目前不足之處。

據表示，這個圓桌會議的成立源於2年前尚比亞首次請求債務協助，但尚比亞債務減免的討論進展緩慢，令相關利益者感到愈來愈失望。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120214