家族牽扯多起命案 南卡律師涉謀殺妻兒全美關注

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美國南卡羅來納州2021年發生離奇謀殺案，知名律師梅鐸克（圖）妻兒慘死家中，幾個月後他中彈受傷，結果發現槍擊案是自導自演。（路透社）

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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）美國南卡羅來納州2021年發生離奇謀殺案，知名律師梅鐸克妻兒慘死家中，幾個月後他中彈受傷，結果發現槍擊案是自導自演。這個家族隨後爆出牽扯多起未破命案醜聞，引發外界關注。

2021年6月7日，南卡知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）向警方報案，並歇斯底里地說發現妻子瑪姬（Maggie Murdaugh）和小兒子保羅（Paul Murdaugh）陳屍在南卡羅來納州自家狩獵莊園。執法人員展開調查。

未料約3個月後，梅鐸克在一起槍擊案中彈，雖僅受皮肉傷，後來證實此案竟是他一手策劃，並供稱是為了讓大兒子巴斯特（Buster Murdaugh）領取1000萬美元（約新台幣3億元）保險賠償金，因而「買通朋友殺自己」。

與此同時，梅鐸克深陷多起被控金融詐欺案。

影片來源：Law&Crime Network

檢方後來調查認為，梅鐸克為掩蓋涉及詐欺案謀殺妻兒，2022年7月14日大陪審團以雙重謀殺起訴梅鐸克。梅鐸克則矢口否認。

「誰殺了瑪姬和保羅？」一年多來成為南卡州議論紛紛話題，並登上全美報紙版面，關於梅鐸克家族醜聞風暴則如滾雪球般越滾越大。

梅鐸克謀殺妻兒案1月23日開庭審理。法醫病理學家黎莫（Ellen Riemer）2月13日提供驗屍分析，並指出瑪姬被4或5顆子彈擊中，其中一顆射穿左腎，「那會痛苦到身體彎折」，當她彎腰時，另一顆子彈射進她的胸口再穿到臉部，「導致她大腦受到嚴重損害」。

美國廣播公司（ABC News）報導，當黎莫說明驗屍報告時，梅鐸克在座位時而煩躁不安，時而哭泣。

梅鐸克出身法律世家，家族於1910年在南卡漢普頓郡（Hampton County）成立第一間律師事務所開始，在南卡南部逐步擴張勢力。該律師事務所後來發展成規模龐大、實力雄厚。

1967年梅鐸克含著金湯匙出生，長大後繼承衣缽也當律師，1993年和妻子瑪姬結婚，並生下兩個兒子巴斯特和保羅。

根據美國媒體VOX報導，在這起謀殺案發生之前，南卡曾發生過幾起懸而未決的命案似乎都和梅鐸克一家有關，包括2015年高中生史密斯（Stephen Smith）被發現死在路上，傳言巴斯特和保羅兄弟牽扯其中；2018年梅鐸克家中老管家沙特菲德（Gloria Satterfield）頭部受重傷後因併發症死亡；2019年，19歲的保羅疑似在派對狂歡後駕船撞橋，警方一週後發現搭船者畢治（Mallory Beach）的屍體。

報導指出，這幾起命案後來都因梅鐸克的勢力介入至今成謎。

2021年，瑪姬和保羅離奇死亡引發骨牌效應，關於梅鐸克涉入金融犯罪也一一被揭發。梅鐸克如今不僅涉嫌謀殺，還面臨超過100項有關詐欺、洗錢、挪用公款和逃稅等指控。

梅鐸克謀殺妻兒罪名如果成立，可能面臨終身監禁，另外其他罪行總刑期可能長達數百年。

隨著謀殺案開庭，不僅「誰殺了瑪姬和保羅？」的謎底可能將被揭曉，纏繞南卡百年的歷史沉痾及盤根錯節家族惡勢力也將受到檢視。（編輯：陳惠珍）1120214