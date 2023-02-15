美報告：俄將逾6000烏克蘭兒童關進政治再教育營

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）根據今天公布的美國研究報告，俄羅斯將至少6000名烏克蘭兒童關押在莫斯科兼併的克里米亞（Crimea）和俄國的營地中，主要目的似乎是政治再教育。

綜合法新社和路透社報導，根據受美國國務院資助的耶魯大學（Yale University）人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab）發布的報告，自近一年前俄烏戰爭爆發以來，耶魯大學研究人員已經確定了至少有43個營地及設施關押著烏克蘭兒童，俄方讓他們「接受親俄愛國主義和軍事相關教育」。

報告提到，這些兒童包括父母仍健在或有明確家庭監護人、俄羅斯視為孤兒、在俄軍入侵前由烏克蘭國家機構收容，以及因戰爭監護狀態變得不明或不確定的小孩。

研究人員芮孟（Nathaniel Raymond）向媒體簡報時說：「這些營地設施設立的主要目的，似乎是進行政治再教育。」

報告指出，其中一些小孩透過這個系統，轉送到俄羅斯家庭領養，或是送到俄羅斯的寄養照顧機構。

芮孟說，在俄羅斯這項計畫中發現的兒童，年紀最小的只有4個月大，而一些營地正在對年僅14歲的孩子進行軍事訓練。他又說，研究人員並未發現證據顯示這些孩童後來有被派去作戰。

這份報告是依據衛星圖像和公開帳號撰寫而成，指出至少有6000名兒童被送往營地，但實際數字「可能要高得許多」。

烏克蘭政府最近表示，已有超過1萬4700名兒童被遣送到俄羅斯，其中一些兒童遭到性剝削。

芮孟說，「這份報告記錄到的是明顯違反日內瓦第4公約（4th Geneva Convention）的行徑」，也就是在戰時保護平民的協議。他說，這也能成為俄羅斯在俄烏戰爭中犯下種族滅絕罪的證據，因為以改變或抹除國家認同為由移送兒童，成了種族滅絕罪的構成要件。

烏克蘭檢察官表示，他們正在審查有關強制驅逐兒童的指控，這是烏方致力起訴俄國犯下種族滅絕罪行的一環。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120215