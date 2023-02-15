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UN秘書長：海平面上升恐讓低窪地區大規模出逃

2023/2/15 14:15
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（中央社紐約聯合國總部14日綜合外電報導）聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天警告，全球變暖可能迫使低窪社區民眾放棄家園，出現「大規模」的出走潮。他呼籲預先落實法律框架，尤其是針對難民。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴聯合國安全理事會：「對於生活在沿岸低窪地區的近9億人來說，這種危險特別急迫，這些人占地球1/10人口。」

「低窪社區和整個國家可能永遠消失…我們將目睹整個人口的大規模出逃。」

他指出，海平面上升不僅對小島國家帶來風險，孟加拉、中國、印度和荷蘭等國家也都置身危險當中，「每個大陸的巨型城市將面臨嚴重影響」，從開羅到雅加達，從洛杉磯到哥本哈根。

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）表示，從1900年至2018年，海平面上升了15至25公分。

古特瑞斯警告，這個問題必須「在法律和人權框架內」得到解決。

古特瑞斯表示，「目前的法律制度必須看到未來，並因應現有架構的不足」，包括國際難民法。

他說，安理會必須扮演「關鍵」角色，因應「因海平面上升而起的毀滅性安全挑戰」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120215

#古特瑞斯
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