UN：1530萬烏克蘭人亟待救助 籲提供近1700億馳援

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（中央社日內瓦15日綜合外電報導）聯合國（UN）今天說，針對烏克蘭國內和數以百萬計逃離這個飽受戰亂蹂躪國家的人提供人道主義援助，今年共需經費56億美元（約新台幣1696億元）。

法新社報導，在莫斯科發動全面入侵烏克蘭戰爭近1年後，聯合國估計目前有2180萬烏克蘭人需要人道主義援助。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在聲明中說：「戰火每天繼續造成死亡、破壞和流離失所，而且規模驚人。」

他說：「我們必須盡我們所能幫助最難到達的社區，包括那些靠近前線的社區。」

「烏克蘭人民的苦難遠遠沒有結束，他們持續需要國際支援。」

需求如此之大，以至於援助組織無法幫助所有人，但聯合國說，所要求的56億美元將使其能夠幫助今年最急需援助的1530萬人。

聯合國說，其中整整17億美元用於援助東歐各地收容的400多萬烏克蘭難民。大部分資金將用於波蘭和摩爾多瓦（Moldova），波蘭收容150多萬烏克蘭難民，摩爾多瓦是烏克蘭人深入歐洲的主要過境國。

根據聯合國數據，在總難民人數中，婦女和兒童約占86%。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在聲明中說：「歐洲已經證明有能力採取大膽集體行動來幫助難民。」

他說：「然而，我們絕對不能將這種回應或接待社區的熱情好客視為理所當然。」

「持續的國際支持和聲援有其必要，直到難民能夠安全和有尊嚴地返回家園，這依然必須是優先事項。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120215