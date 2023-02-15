更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

白宮說項 特斯拉開放充電座供他牌電動車使用

2023/2/15 21:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天宣布，經白宮和特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）協商後，特斯拉在全美的充電網將首次提供給其他廠牌的電動車使用。

法新社報導，根據白宮簡報，特斯拉同意，2024年結束前，在全美提供至少7500個充電座給其他廠牌電動車使用。簡報中並詳細說明白宮最新努力，要在2030年結束前，新增50萬個充電座。

白宮經常與馬斯克關係緊張，但拜登政府的幕僚昨天說，當官員接觸各大電動車商以求擴大充電網時，馬斯克作出了積極回應。

缺乏足夠充電量能是美國過渡到電動車的一大阻力，駕駛人擔心可用的充電座不足，也就是所謂的「里程焦慮」（range anxiety）。

目前特斯拉車主可購買轉接器來為愛車在非特斯拉的充電站充電，但其他廠牌電動車無法在特斯拉的充電站如法炮製。

普遍認為，特斯拉「超級充電站」（Supercharger）構成的快速充電網，領先其他車商建造中的充電網。

美國兩黨2021年通過法案獲得拜登支持，其中包括將75億美元列入電動車充電站經費。拜登政府官員昨天表示，如今特斯拉轉而允許其他廠牌電動車以轉接器在特斯拉充電站充電，將可因此獲得聯邦補貼。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120215

#特斯拉
#白宮
#馬斯克
特斯拉
馬斯克行善 2022年捐出19.5億美元股票特斯拉2個月4度調整美國售價 業界罕見
馬斯克
何時辭推特執行長？馬斯克：2023年底是好時機馬斯克拍賣推特總部物件 鳥形雕塑逾300萬成交
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
因應電動車電池回收增量 環署擬助產業高質化轉型