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世銀總裁馬爾帕斯欲提早卸任 另覓新挑戰

2023/2/16 09:28（2/16 09:35 更新）
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世界銀行總裁馬爾帕斯。（路透社）
世界銀行總裁馬爾帕斯。（路透社）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）將於6月30日卸任，距離任期屆滿早將近一年的時間。

法新社和美聯社報導，共和黨籍的馬爾帕斯2019年由時任總統川普任命世銀總裁，5年的任期原定2024年4月屆滿。之前，他曾擔任負責國際事務的財政部次長。

世銀今天在聲明援引馬爾帕斯的話表示，「經過深思熟慮，我決定另覓新挑戰」。他已將決定告知董事會。

66歲的馬爾帕斯任職世銀總裁期間，見證這個組織應對諸多全球危機，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和全球經濟放緩等。

馬爾帕斯補充表示，6月底「是領導階層平穩過渡的好時機，讓世界銀行集團因應日益嚴峻的全球挑戰」。

近幾個月來，馬爾帕斯一直反對要求他辭職或將他免職的聲浪。

氣候倡議人士先前以馬爾帕斯未妥善因應氣候危機為由，呼籲將他趕下台；而馬爾帕斯去年9月出席「紐約時報」主辦的一場會議後，這類呼聲更是日益高漲。

當時，針對前副總統高爾（Al Gore）曾指控他是氣候變遷否定論者一事，他一再避談自己是否相信人為溫室氣體排放導致全球暖化，僅表示自己並非科學家。他這樣的回答飽受各界批評。

世銀今天在聲明中說，面對近期的全球挑戰，世銀「迅速做出回應」，特別是動用了破紀錄的4400億美元，來因應氣候變遷、疫情大流行等議題。

聲明補充說：「在（馬爾帕斯）領導下，世銀集團向開發中國家提供的氣候融資增加超過一倍，去年達到創紀錄的320億美元。」

在法新社所見的信函中，馬爾帕斯告訴世銀員工，「世界各地的開發中國家正面臨前所未見的危機，而世銀集團一直以來的因應速度、規模、方法以及影響，讓我感到驕傲」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120216

#馬爾帕斯
#世銀集團
#法新社
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