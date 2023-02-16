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配方奶粉廣告標榜助嬰兒大腦發育等益處 研究揭多數無科學證據

2023/2/16 15:03（2/16 17:04 更新）
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研究顯示，全球嬰兒配方奶粉廣告中的健康主張，絕大多數都沒有嚴格的科學證據，這促使研究人員疾呼，作為母乳替代品的配方奶應以素面包裝販售。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
研究顯示，全球嬰兒配方奶粉廣告中的健康主張，絕大多數都沒有嚴格的科學證據，這促使研究人員疾呼，作為母乳替代品的配方奶應以素面包裝販售。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）今天發布的研究顯示，全球嬰兒配方奶粉廣告中的健康主張，絕大多數都沒有嚴格的科學證據，這促使研究人員疾呼，作為母乳替代品的配方奶應以素面包裝販售。

法新社報導，一週前，一群醫師和科學人員呼籲主管當局取締配方奶粉業者的「掠奪式」行銷手法，指業者這種行銷手法利用新手父母的恐懼，來說服他們不餵母乳。嬰兒配方奶粉市場規模估計高達550億美元。

母乳對嬰兒的健康大有好處。世界衛生組織（WHO）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）都建議，寶寶出生前6個月應採純母乳餵養。

不過，根據世衛說法，依循這項建議、母乳喝滿6個月的寶寶，全球不到一半。

倫敦帝國學院（Imperial College London）資深榮譽講師、這項新研究的作者蒙布利特 （Daniel Munblit）表示，研究人員並不是「反對」嬰兒配方奶粉，因為對不能餵母乳或選擇不餵母乳的母親來說，嬰兒配方奶粉仍是一個選項。

蒙布利特告訴法新社說：「但我們非常反對不恰當的嬰兒配方奶粉行銷手段，也就是提供各項缺乏確鑿證據的誤導性主張。」

蒙布利特和一支國際研究團隊檢視了網路上608項商品所做的健康主張，而這些商品來自美國、印度、英國和奈及利亞等15個國家。

其中，最常見的是聲稱配方奶有助於大腦發育、增強免疫系統，且更廣泛地有益於嬰兒成長。

發表在「英國醫學期刊」（BMJ）的研究顯示，半數商品未將所說的健康好處和奶粉內特定成分做連結。

3/4的商品沒有提出科學證據來支持廣告中的主張。

奶粉最常被提及的成分是多元不飽和脂肪酸。而多元不飽和脂肪酸存在於母乳之中，對大腦發育很重要。

蒙布利特說，奶粉的健康主張大多用來宣傳高價配方商品，但對買不起配方奶粉，卻又誤以為這些成分對嬰兒必不可少的家長來說，這恐讓他們感到「苦惱沮喪」。

當被問即應該如何解決這個問題時，蒙布利特的答案很簡單，「改用素面包裝」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120216

刊登在「英國醫學」期刊的研究：

Health and nutrition claims for infant formula: international cross sectional survey

#母乳
#嬰兒配方奶粉
#蒙布利特
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