砸千億鼓吹配方奶取代母乳 聯合國批廠商不道德

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）聯合國今天抨擊嬰兒奶粉廠商採用「不道德的」行銷策略，指責業者鎖定準爸媽和醫護人員大打廣告，將股東利益置於孩童健康之上。

哺餵母乳對嬰兒健康有很大益處，這已是廣為周知的看法。

但世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（Unicef）在一份新報告中警告，有許多國家未能遏止以配方奶粉替代母奶的行銷手法，意味目前有太多孩童是以配方奶餵養長大的。

法新社報導，這份報告在世界不同地區8個國家，對8500名父母和孕婦及300名醫護人員進行調查，結果發現有逾半數父母和孕婦表示，他們曾是配方奶粉的行銷目標。

聯合國機構表示，在英國，有84%的女性受訪者說，她們曾接觸過這樣的行銷；在中國，更有高達97%的受訪者說，她們選擇配方奶的可能性因此增加。

報告發現，市場規模達550億美元的配方奶粉業有系統地採用企圖心強烈的行銷手法，一年花費高達50億美元（約新台幣1406億元）大打廣告，來左右新手爸媽決定如何餵養自己的小孩。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中說：「這份報告非常明確地顯示，配方奶粉的行銷讓人無法接受，手法無孔不入，誤導民眾、廣告打得太兇。」

聯合國兒童基金會主管羅素（Catherine Russell）呼籲，應在哺餵母乳方面制定健全的政策、立法與投資措施，以確保婦女免受不道德行銷手法的影響。

許多專家長久以來都讚揚哺餵母乳的好處，並說餵母乳的小孩較健康，智力測驗表現較好，體重過重的可能性較少，往後罹患糖尿病的機會較低。

研究顯示，向小孩哺餵母乳的婦女，罹患乳癌和卵巢癌的風險也會減少。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110223