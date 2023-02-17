韓國法院同意聲押最大在野黨魁 將送國會表決

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國檢方日前以涉嫌貪瀆收賄，向法院聲請羈押最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。法院今天向檢方發出同意羈押申請，這項申請必須通過國會表決才能正式羈押李在明，但在共同民主黨席次過半狀況下恐不容易。

韓聯社報導，首爾中央地方法院今天向首爾中央地檢發出同意羈押申請，這項申請將經由大檢察廳（最高檢察署）、法務部及總統批准後送交國會表決，在過半議員出席且取得過半同意時，才得以取消李在明享有的羈押豁免權。結果預期將在27日出爐。

李在明所屬的共同民主黨在國會300席次中握有169席，具過半優勢，輿論認為此案遭駁回的可能性更大。但也有意見認為，投票採不記名制，若共同民主黨內的「非李在明派」倒戈，國會仍有可能通過取消李在明的豁免權。

韓國檢方表示，李在明涉嫌自還是城南市長的2014年8月起至今年1月為止，利用修改合約項目造成城南市開發公社4895億韓元（約新台幣115億元）損失，並透過親信向民間業者透露城南市及開發公社內部機密，圖利民間業者金額達7886億韓元。

2013年11月至2018年1月間涉嫌向民間業者透露內部情報，圖利廠商達211億韓元。2014年10月至2016年9月間以市長身分兼任城南足球隊（城南FC）主席時，李在明也以提供違法行政優惠向4家業者要求贊助，合計金額達133.5億韓元，被檢方認定為收賄。

不過，李在明全盤否認檢方指控，批評檢察官出身的總統尹錫悅濫用司法，要尹錫悅「別顧著抓李在明，倒是好好穩住物價」。（編輯：馮昭）1120217