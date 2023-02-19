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馬克宏盼俄國在烏克蘭戰爭中被打敗 而非遭摧毀

2023/2/19 16:33
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今天播出的媒體訪問中表示，他希望俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭中被打敗，但不是「被摧毀」。

馬克宏是從德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）回來後發表上述談話，他在會議期間敦促盟邦加強支援烏克蘭，還說法國已做好準備因應一場曠日持久的衝突。

馬克宏向「星期日報」（JDD）、「費加洛報」（Le Figaro）等法國媒體說：「我希望俄羅斯在烏克蘭被打敗，我希望烏克蘭能捍衛自己的地位。」

他指出：「我相信，這（俄烏戰爭）最終不會以軍事方式結束。」更預測俄烏兩國都無法在衝突中完全獲勝。

但馬克宏並不像部分人士那樣，希望把戰鬥帶到俄羅斯本土。他說，這些人「首先想要摧毀俄羅斯」。

馬克宏強調：「這從來都不是法國的立場，也永遠不會是。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120219

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馬克宏
慕尼黑安全會議 德法籲應對俄烏戰爭長期化慕尼黑安全會議 馬克宏：與俄羅斯談判時機未成熟
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