劍指中俄 美譴責安理會對北韓發射飛彈保持沉默

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）美國今天譴責聯合國安理會對北韓發射飛彈無所作為的態度相當「危險」，但未點名中國和俄羅斯「迫使」安理會「保持沉默」。

綜合法新社與路透社報導，與世隔絕的北韓在2022年進行了數十次飛彈試射，升高東亞區域的緊張態勢。北韓試射洲際彈道飛彈48小時後，昨天又發射兩枚彈道飛彈。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）談到中俄兩國去年5月否決一項對平壤實施新制裁的決議時說：「（北韓）去年發射飛彈頻率前所未見，儘管北韓有過無數次違規行為，有兩個常任理事國迫使我們保持沉默。」

她在安理會緊急會議中補充道：「在這個至關重要的問題上，沉默導致無關緊要。」

湯瑪斯-葛林斐德警告，擁有15個成員國的安理會「缺乏行動，比可恥還糟糕，這很危險」，還說「一直沒能做出回應，讓北韓更加大膽地採取這種破壞穩定的作為，而不擔心後果」。

湯瑪斯-葛林斐德沒有指責整個安理會，而是直接歸咎於中國和俄羅斯，儘管她並未大聲點名這兩個國家。

她說，事實就是，北韓飛彈試射不斷升級，那些庇護平壤、使其免於遭受相關後果的人，將亞洲地區甚至是整個世界置於衝突的危險中。

她提到，拜安理會2017年批准制裁所賜，平壤有「近5年時間未做出任何重大挑釁」，並與西方展開對話。

湯瑪斯-葛林斐德說，即便有安理會常任理事國繼續出手阻撓，美國仍將提議通過一項譴責北韓發射飛彈的聲明。

安理會上次在北韓問題上展現團結，是在2017年。在時任美國總統川普帶領下，安理會通過3項決議案，在北韓試射飛彈與進行核試後，對平壤祭出制裁。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120221