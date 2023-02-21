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白俄羅斯籌組領土防衛志願軍 目標至少10萬人

2023/2/21 13:17（2/21 13:36 更新）
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（中央社明斯克20日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，他已下令組建新的領土防衛志願軍，好讓每個人都知道如何使用武器，並準備好對侵略做出因應，並在承平時期維護公共秩序。

魯卡申柯在安全委員會會議上說：「眼前的情況並不好過，我不止一次說過，不僅是男性，每個人都應該至少要會使用武器。」

「至少是保護家人，若有需要的話，也要保衛自己的家園、土地，甚至是國家。」

魯卡申柯一年前同意俄羅斯軍隊取道白俄前往烏克蘭。他時常表示，唯有白俄受到攻擊，他的軍隊才會加入戰鬥。

魯卡申柯今天說：「如果有侵略行為發生，因應作為將是快速、嚴酷、適切的。」

白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）表示，領土防衛隊將會有10萬到15萬名志願軍，若有需要還會有更多。最理想的情況是，這樣的準軍事組織將出現在每個村莊與城鎮。

據2022年國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies, IISS）年度「軍事平衡」（Military Balance）報告，白俄羅斯專業軍隊約有4萬8000名軍人和約1萬2000的邊境人力。

魯卡申柯在白俄羅斯執政28年，是歐洲在位時間最久的領導人。他不被西方各國所信任，無論政治上還是經濟上都仰賴俄羅斯，2020年靠著俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持才挺過大規模民主示威。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120221

#魯卡申柯
#白俄羅斯
#蒲亭
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