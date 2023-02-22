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熱帶氣旋侵襲馬達加斯加4死 影響逾1.6萬人

2023/2/22 21:11
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（中央社馬達加斯加安塔那那利佛22日綜合外電報導）馬達加斯加災害管理機構說，威力強大的熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）今天侵襲馬達加斯加部分地區，在這個印度洋島嶼造成4人死亡。

弗萊迪的風速約為每小時130公里，一名27歲男子昨天在風暴登陸前夕，溺死在不斷上漲的海水中。

當局今天公布死亡人數為4人。

根據國家災難暨危機管理局（BNGRC）的數據，這場風暴已經影響1萬6600人。

弗萊迪帶來的降雨比人們擔心的要少，但強風將建築物的屋頂掀翻，並夷平稻田和果樹。

暴風在馬南扎里（Mananjary）以北登陸，這個擁有2萬5000人口的沿海城鎮仍未從去年熱帶氣旋巴茲萊（Batsirai）的破壞中恢復，巴茲萊在馬達加斯加各地造成130多人死亡。

國家災難暨危機管理局資深官員法比恩（Faly Aritiana Fabien）告訴法新社：「與巴茲萊相比，弗萊迪是個水氣少的氣旋，所以它帶來的降雨較少，但風勢更強，這就是為什麼公共建設受到嚴重影響的原因。」

法比恩說：「記錄到的損失幾乎只與風有關。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120222

#馬達加斯加
#法比恩
#弗萊迪
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