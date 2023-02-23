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俄烏戰爭週年前夕 蒲亭高談繼續擴張核武

2023/2/23 14:04
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭將滿週年之際，俄國總統蒲亭今天在紀念2月23日軍人節「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）演說中說，俄國將繼續更加專注於增強核力量。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）發表上述演說前不久，才宣布暫停參與全球兩大核子強權美俄僅存的軍備管控條約「新戰略武器裁減條約」（New START）。

蒲亭今天在演說中表示：「一如既往，我們會更聚焦在強化核三位一體（nuclear triad，陸基、海基、空基核武投射）。」

蒲亭表示，今年將首次部署能攜帶多枚核彈頭的「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈（ICBM）。

他今天稍早在克里姆林宮發表的演說中表示：「我們將繼續大規模生產空基匕首（Kinzhal）極音速飛彈，並將開始大量供應海基鋯石（Zircon）極音速飛彈。」

俄羅斯定明天在南非與中國展開軍事演習，並已派出一艘配備新一代極音速巡弋飛彈的軍艦。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120223

#蒲亭
#俄羅斯
#路透社
蒲亭
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