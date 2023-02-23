美蛋價飆漲 美墨交界部分關卡違規帶蛋查獲數增3倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖地牙哥22日綜合外電報導）美國雞蛋價格居高不下，美國海關部門為了查緝從墨西哥非法帶入境的雞蛋而忙翻天。根據彭博新聞網（Bloomberg）報導，美墨交界部分邊界關卡雞蛋查獲件數暴增逾300%。

根據外媒JARA新聞網報導，今年1月美國1打雞蛋平均要價4.25美元（新台幣約129元），是去年同期的2倍；媒體「邊境報告」（Border Report）報導，墨西哥華雷斯城（Ciudad Juárez）每盒30入的雞蛋價格為3.4美元（新台幣約103元），每打1.36美元（新台幣約41元）。

美國海關與邊境保護局（CBP）雖然允許攜帶某些食品進入美國，但禁止肉類、奶類、蛋類、家禽類及其相關製品。

「邊境報告」報導指出，相較前年同期，去年最後3個月美國邊界沒收雞蛋的案件數暴增超過100%。

彭博社報導，去年11月1日至今年1月17日，美國海關艾爾帕索（El Paso）辦事處查獲違規攜帶雞蛋的案件量，比上一年同期增加91%；拉雷多（Laredo）增加301%、土桑（Tucson）增加333%、聖地牙哥（San Diego）增加368%。

美國海關與邊境保護局發言人梅爾（Roger Maier）告訴彭博，「我們相信很多人只是不知道」禁止攜帶雞蛋的規定。

多數旅客都申報了採購的物品，因此並未被罰款。依規定，未申報農產品最高可能被開罰1萬美元。

根據「富比世」（Forbes）雜誌報導，禽流感使雞農大量減少，影響多達5800萬隻雞。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，這波禽流感疫情2022年初爆發，影響的禽鳥數量已超過2015年的禽流感疫情。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1120223