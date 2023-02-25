拜登：認為中國能為俄烏戰爭談出結果並不合理

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）在中國公布關於解決俄羅斯與烏克蘭衝突的立場文件後，美國總統拜登今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說，認為中國會為俄烏戰爭談出結果，這種想法並不合理。

路透社報導，拜登在俄羅斯侵略烏克蘭屆滿一年這天受訪時說：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）（對中方立場）大表贊同，所以這怎麼可能有好處？」

拜登說：「如果採納中國的計畫，我在裡面看不到任何對俄羅斯以外國家有利的跡象。」

「認為中國會為這場對烏克蘭一點都不公平的戰爭談出一個結果，這種想法根本不合理。」

中國在計畫中呼籲俄烏雙方同意逐步緩和局勢，並警告勿動用核武。

這份由中國外交部發布的立場文件，大致上重申了中國自俄羅斯於去年2月24日開始侵略烏克蘭以來的態度。

拜登也再次表態說，他暫時不會提供F-16戰機給烏克蘭，他認為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）目前不需要戰機。

拜登說：「他現在不需要F-16戰機。我目前排除（這個選項）。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120225