美發布報告 中國經貿模式與WTO原則背道而馳

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國貿易代表署今天公布提交國會的「2022年中國履行世貿組織承諾情況報告」，批評中國仍採國家主導經濟和貿易作法，與世貿成員國認可的開放、市場化原則背道而馳。

美國之音（VOA）報導，美國貿易代表署在報告裡詳細列舉拜登政府對中國履行加入世界貿易組織（WTO）承諾的評估。美國貿易代表署依循「2000年美中關係法案」向國會提交中國履行世貿組織承諾情況年度報告，今天是第21份。

美國貿易代表戴琪在新聞稿中說：「在加入世貿20多年後，中國仍採用國家主導的經濟和貿易作法，這與世貿所有成員國認可的開放、市場化原則背道而馳。」

戴琪指出，中國做法形同化外之地，持續對美國和世界各地的勞工及企業造成嚴重傷害，「這份報告詳細說明中國非市場政策和做法的規模，提醒國際貿易體系必須持續合作，以捍衛共同利益，免受相關行為損害」。

過去2年美國拜登政府考慮美中貿易關係當前現實，推動一項多方面戰略應對中國現在、未來對美國與其他貿易夥伴構成的諸多挑戰。

美國藉由「跨黨派基礎建設法」、「降低通膨法案」和「晶片法案」，強化對當今和未來的產業投資。

報導指出，美國尋求在適當情況下與中國直接接觸，與此同時持續建立盟友及合作夥伴聯盟，以解決中國及其非市場經濟政策帶來的問題。（編輯：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120225