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紐西蘭風災仍有8失聯 2個新氣旋週內將形成

2023/2/26 14:45（2/26 14:58 更新）
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圖為紐西蘭軍方協助北島災後道路復原。（圖取自facebook.com/NZDefenceForce）
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（中央社威靈頓26日綜合外電報導）紐西蘭警方今天持續尋找兩週前因熱帶氣旋嘉布瑞爾侵襲而失聯的8人。同時，氣象局警告紐國北島將出現更多惡劣天氣。

路透社報導，嘉布瑞爾（Gabrielle）12日襲擊北島（North Island）北端區域，之後席捲東岸地區，造成大規模破壞，至少造成11人死亡，數以千計民眾撤離家園。

紐西蘭警方今天稍早表示，失聯人士「包括出於各種原因，至今尚未與當局聯繫」的民眾。

「無論如何，與這8人取得聯繫仍然是警方的優先要務，工作人員正透過各種途徑試圖找到他們。」

風暴過後許多地區通訊中斷，紐西蘭一度有6000多人失聯，但隨著災後復原，此一數字降了下來。

惡劣天氣後來再度襲擊紐西蘭北島，豪雨之下，霍克灣（Hawke's Bay）有更多居民撤離；此地是嘉布瑞爾風災最嚴重的地區之一。

紐西蘭氣象局（MetService）警告，今天稍晚可能會再次出現風暴，尤其是在北島各地以及南島頂端地區。

氣象局說：「明天紐西蘭部分區會發生雷雨和局部性豪雨的風險增加。」

氣象預報員表示：「未來一週可能會有兩個熱帶氣旋形成…但現階段來說，兩個氣旋直接影響紐西蘭的風險相對較低。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120226

#紐西蘭
#熱帶氣旋
#嘉布瑞爾
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