韓外交官大跳印度洗腦神曲 釣出莫迪本尊

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（中央社記者林行健新德里26日專電）韓國駐印度大使館的館員大跳印度洗腦神曲，並把影片發布在社群網站上，不到一天瀏覽次數突破120萬次，甚至釣出印度總理莫迪本尊發表評論。

昨晚8時左右，韓國駐印度大使館在推特發布53秒影片，韓國駐印度大使張在福（Chang Jae Bok）、外交官及大使館雇員分別穿著現代、傳統服裝及跆拳道道服，在大使館及韓國文化中心大跳Naatu Naatu踢腳舞。

影片後段，韓國大使館走寶萊塢電影風，動員大約30人尬舞。

Naatu Naatu在印度方言德拉古語（Telugu）中，是「舞舞」的意思。這動感十足的歌曲，是2022年上映的德拉古語史詩動作片「雙雄起義」（RRR）的主題曲。

影片截至印度時間今天下午1時30分，已吸引120萬次的瀏覽，3400多人轉發，賺到1萬8000個「讚」。許多印度網友留友表示「驚艷」，也有人希望看到韓國大使館推出更多跳印度舞的影片。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天上午在他的官方推特上轉發這則影片，並留言說：「精力充沛且可敬的團隊努力。」（編輯：馮昭）1120226