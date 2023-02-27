日本鬆綁 3/1起來自中國旅客改入境隨機篩檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本政府基於COVID-19防疫考量，對來自中國人士入境時採取一律篩檢的邊境管制措施，這項措施將於3月1日起鬆綁，改採入境隨機篩檢。

日本放送協會（NHK）報導，中國去年12月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大後，日本對來自中國的人士持續採取臨時性的邊境管制措施。目前對於來自中國的所有人士都須做入境時的核酸檢測（PCR）或抗原定量檢查（快篩），同時要求提示出國前的陰性證明。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一在今天下午的例行記者會上表示，這項邊境管制措施將從3月1日起鬆綁，入境時的篩檢僅限於對部分人士進行隨機檢查。

此外，來自中國的直航班機僅限降落東京羽田等4座機場、要求航空公司不增班等措施將取消。

日本政府認為，鬆綁防疫措施有必要階段性推動，因此對於來自中國的入境人士仍持續要求出示出國前的陰性證明。

有關鬆綁入境管制措施的理由，松野表示，從中國來的入境人士陽性率有下降傾向，現階段一邊採行這次的措施，一邊觀察中國的疫情、各國邊境管制防疫措施的情況等，然後彈性調整。（編輯：馮昭）1120227