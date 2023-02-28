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表彰史蒂芬席格強化國際合作 蒲亭授予友誼勳章

2023/2/28 11:02
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）根據今天發布的官方公告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將一枚特別勳章授予美國動作片男星史蒂芬席格（Steven Seagal），表彰他在加強國際「合作」上所做的努力。

法新社報導，俄羅斯政府表示，70歲的史蒂芬席格因「對國際文化與人道合作發展做出卓越貢獻」，獲頒「友誼勳章」（Order of Friendship）。

史蒂芬席格曾是好萊塢知名武打演員，數十年來，他從不諱言自己是蒲亭的支持者。他2016年獲得俄羅斯公民身分，蒲亭當時在電視轉播的會議中，親自將俄羅斯護照交給他。

去年8月，史蒂芬席格造訪烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區，包括去年7月被炸毀的歐連尼夫卡（Olenivka）監獄，據報有數十名烏克蘭囚犯死在那裡。烏克蘭和俄羅斯互相指責對方攻擊這座監獄。

俄羅斯外交部2018年任命史蒂芬席格為俄美人道相關議題的特別代表。

曾任美國國務卿及埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）執行長的提勒森（Rex Tillerson），以及國際足球總會（FIFA）現任主席英凡提諾（Gianni Infantino）都曾獲頒俄羅斯的友誼勳章。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120228

#史蒂芬席格
#蒲亭
#俄羅斯
蒲亭
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