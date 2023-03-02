南加州民權律師起家 蘇維思受父母影響為勞工奮戰

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（中央社記者張欣瑜舊金山1日專電）剛獲拜登政府提名為勞工部長的蘇維思進入華府前長期於加州為勞工爭取權益，美國媒體曾報導她的奮鬥歷程，她的父親從台灣來美國曾經營小本生意，促成她為勞工權益奮戰的信念。

美國總統拜登（Joe Biden）2月28日提名現任勞工部副部長蘇維思（Julie Su）出任勞工部長，並稱她為經驗豐富的領袖。

蘇維思現年54歲，2021年獲拜登政府延攬為勞工部副部長前，曾接受美國「國家雜誌」（The Nation）視訊訪問，談到自身背景及經驗。

「國家雜誌」報導，蘇維思為移民第二代，出生威斯康辛州，她的母親早期因買不起船票，從中國搭貨輪來到美國，父親則是來自台灣，在她還小的時候，全家就搬遷至洛杉磯，南加州從那時起就成為她的家鄉。

回憶兒時，她表示父親精通中文、日文和英文三種語言，做過賭場找零錢和煎漢堡肉等工作；母親曾擔任洛杉磯郡社工，經常工作到深夜。

蘇維思說雙親在美國胼手胝足養育她和妹妹，讓她們在基本生活之外還能追尋自己的興趣，像是上鋼琴課，至今她都很喜歡彈琴。父母後來也經營起一些小本生意，包括自助洗衣店、三明治和披薩店，努力成為美國中產階級。

她說一路走來，體認到經營生意的困難和掙扎，但是父親總是很清楚地表明做生意要用正確的方式，奠定她日後為勞工貢獻的價值觀。

蘇維思畢業於史丹佛大學和哈佛大學法學院，1994年展開職業生涯，曾服務於全美最大的非營利民權機構「洛杉磯亞美公義促進中心」（Asian Americans Advancing Justice-LA，AJSOCAL），擔任民權律師超過15年，期間替加州低薪工人提出幾項具有里程碑意義的訴訟。

其中相當知名的一件訴訟案，便是在南加州艾爾蒙地（El Monte）的「泰國勞工血汗服裝工廠案」，當時她代表遭雇主剝削、在惡劣環境工作的泰國工人打官司，幫他們爭取回400萬美元（約新台幣1億2000萬元）的賠償金。

亞太裔勞工聯盟（Asian Pacific American Labor Alliance， APALA）主席周禮樵（Leon Chow），1990年代在加州灣區為勞工爭取權益時曾與蘇維思合作，他1日接受中央社訪問，表示對該訴訟案印象深刻，「蘇維思為加州亞裔工人發聲，總是專注在每個案件、是位個性隨和、口才也很好的人」。

周禮樵說當時因為「北美自由貿易協定」（North American Free Trade Agreement，NAFTA）生效，許多服裝工廠關閉、餐廳和汽車廠員工遭到解僱，蘇維思和多個非營利組織為加州工人爭取權益，給予他們法律上協助。

2011年，蘇維思進入加州政府，出任前州長布朗（Jerry Brown）政府的勞工專員，2019年獲加州州長紐松（Gavin Newsom）任命，擔任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，負責監督失業保險和勞動力發展等事務。

根據「國家雜誌」，蘇維思於州政府工作期間推動維護勞工權益的各項法案後來逐漸受到立法者採納，卻也遭遇過不少爭議；2019年加州的「AB5法案」要求運輸公司將獨立司機歸類為受僱員工，並將其他自由工作業者譬如作家、翻譯人員和藝人同樣納入保障，一度造成混亂引發反彈。

蘇維思後來表示體認到此議題的複雜性，卻也捍衛立法的基本原則、強調「法律應努力保障工作場所平等的權利」。

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拜登上任後，許多勞工團體和亞裔團體推動支持蘇維思進入拜登政府，蘇維思於2021年被延攬為勞工部副部長，「國家雜誌」指出，她把進步的價值觀帶進華府，與川普任內的勞工部官員的理念迥然不同。

如今蘇維思再被提名為部長，許多亞裔和勞工團體認為以她過去為勞工奮戰的豐富經驗，是這個角色的不二人選，且在全美企業整頓人力、疫後經濟走向復甦之際，相信如果蘇維思就任勞工部長，也能在就業問題和員工訓練上發揮專業、解決當前面臨的挑戰。（編輯：黃自強）1120302