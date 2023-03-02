丹麥小美人魚像又遭破壞 基石遭漆俄羅斯國旗三色

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丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。（Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via 路透社）

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（中央社哥本哈根2日綜合外電報導）丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像，昨晚遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。

法新社報導，小美人魚出自丹麥作家安徒生（Hans Christian Andersen）的著名童話故事，這座銅像下方的石頭被人塗上俄羅斯國旗的3個顏色。

哥本哈根警方告訴法新社，他們今天上午到場後，「已將蓄意破壞案件立案」，且「在當地展開調查以追查蛛絲馬跡」。

報導指出，這明顯意味著在烏克蘭戰爭中挺莫斯科的立場。

一些觀光客對此困惑不解，今天上午對著遭到破壞的雕像拍照。

重175公斤的小美人魚（Little Mermaid）像為雕刻家埃里克森（Edvard Eriksen）的作品，是受到丹麥詩人兼作家安徒生1837年的同名童話所啟發。

坐落相對僻靜海濱步道旁的這座雕像，多年來曾經數度遭破壞，包括雕像頭部曾於1964年和1998年兩度遭竊，1984年則是一支手臂被人砍斷。2003年，雕像遭人用炸藥炸鬆底部而落入海灣裡。

它也曾多次遭塗鴉、潑漆，最近一次是2020年被寫上「種族主義魚」的字樣。

路透社報導，警方發言人表示，雕像這次遭到何人破壞，目前仍不得而知。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，丹麥加入西方國家行列，對莫斯科不假辭色。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120302