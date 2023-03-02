更多編輯台推薦新聞：
影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

丹麥小美人魚像又遭破壞 基石遭漆俄羅斯國旗三色

2023/3/2 21:20（3/2 21:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。（Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via 路透社）
丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。（Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根2日綜合外電報導）丹麥首都哥本哈根最具代表性觀光景點之一的小美人魚雕像，昨晚遭人蓄意破壞，雕像下方基石被人漆上代表俄羅斯國旗的白、藍、紅三色。

法新社報導，小美人魚出自丹麥作家安徒生（Hans Christian Andersen）的著名童話故事，這座銅像下方的石頭被人塗上俄羅斯國旗的3個顏色。

哥本哈根警方告訴法新社，他們今天上午到場後，「已將蓄意破壞案件立案」，且「在當地展開調查以追查蛛絲馬跡」。

報導指出，這明顯意味著在烏克蘭戰爭中挺莫斯科的立場。

一些觀光客對此困惑不解，今天上午對著遭到破壞的雕像拍照。

重175公斤的小美人魚（Little Mermaid）像為雕刻家埃里克森（Edvard Eriksen）的作品，是受到丹麥詩人兼作家安徒生1837年的同名童話所啟發。

坐落相對僻靜海濱步道旁的這座雕像，多年來曾經數度遭破壞，包括雕像頭部曾於1964年和1998年兩度遭竊，1984年則是一支手臂被人砍斷。2003年，雕像遭人用炸藥炸鬆底部而落入海灣裡。

它也曾多次遭塗鴉、潑漆，最近一次是2020年被寫上「種族主義魚」的字樣。

路透社報導，警方發言人表示，雕像這次遭到何人破壞，目前仍不得而知。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，丹麥加入西方國家行列，對莫斯科不假辭色。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120302

#小美人魚
#烏克蘭戰爭
延伸閱讀
為增加國防開支 丹麥國會通過廢除國定假日澤倫斯基會晤丹麥總理 一同探視烏克蘭傷兵
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族