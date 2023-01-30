更多編輯台推薦新聞：
京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋
文化

京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

澤倫斯基會晤丹麥總理 一同探視烏克蘭傷兵[影]

2023/1/30 22:14（1/30 22:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基（前右2）30日與丹麥總理佛瑞德里克森（前右1）會面。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基（前右2）30日與丹麥總理佛瑞德里克森（前右1）會面。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社尼古拉耶夫30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天走訪烏南城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），期間與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）會面，並且一同探視烏克蘭傷兵。

路透社報導，烏克蘭總統辦公室發布的網路影片顯示，澤倫斯基在下雪的街道上，與佛瑞德里克森握手歡迎他的來訪，隨後兩人造訪一家醫院，探視因為俄羅斯侵略受傷的士兵。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram寫道：「對我們的戰士而言，能夠承受身體方面的康復很重要，心理上的復原也很重要。」

丹麥國防部本月稍早時曾表示，丹麥將提供烏克蘭19套法國製凱撒（Caesar）自走砲系統。烏克蘭總統辦公室迄今未提供澤倫斯基與佛瑞德里克森的談話細節。（譯者：陳正健）1120130

#澤倫斯基
#佛瑞德里克森
#烏克蘭
延伸閱讀
俄軍在烏東軍事斬獲擴大 增派兵力軍備至邊界地區澤倫斯基疾呼更多武器 德總理重申不提供戰機俄烏戰效應 德國第4季GDP意外萎縮 經濟衰退疑慮再起
澤倫斯基
歐盟再增對烏軍援5.45億歐元 烏克蘭官員大異動貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動
佛瑞德里克森
丹麥超越傳統 選後6週完成談判建立聯合新政府丹麥總理辭職並啟動組建新政府 盼實現左右共治
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澤倫斯基疾呼更多武器 德總理重申不提供戰機