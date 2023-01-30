澤倫斯基會晤丹麥總理 一同探視烏克蘭傷兵[影]
2023/1/30 22:14（1/30 22:34 更新）
烏克蘭總統澤倫斯基（前右2）30日與丹麥總理佛瑞德里克森（前右1）會面。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
（中央社尼古拉耶夫30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天走訪烏南城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），期間與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）會面，並且一同探視烏克蘭傷兵。
路透社報導，烏克蘭總統辦公室發布的網路影片顯示，澤倫斯基在下雪的街道上，與佛瑞德里克森握手歡迎他的來訪，隨後兩人造訪一家醫院，探視因為俄羅斯侵略受傷的士兵。
澤倫斯基在通訊軟體Telegram寫道：「對我們的戰士而言，能夠承受身體方面的康復很重要，心理上的復原也很重要。」
丹麥國防部本月稍早時曾表示，丹麥將提供烏克蘭19套法國製凱撒（Caesar）自走砲系統。烏克蘭總統辦公室迄今未提供澤倫斯基與佛瑞德里克森的談話細節。（譯者：陳正健）1120130
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