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地震颶風接連侵襲 萬那杜進入國家緊急狀態

2023/3/3 15:33
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（中央社萬那杜維拉港3日綜合外電報導）太平洋島國萬那杜今天進入國家緊急狀態，此前幾天，萬那杜接連受到兩起地震與兩次颶風侵襲。

法新社報導，颶風「朱迪」（Cyclone Judy）侵襲萬那杜後，當局清理道路與修復電線的同時，居民今天稍早又受到兩起地震襲擊，還被告知躲避將來襲的第2個颶風「凱文」（Cyclone Kevin）。

聯合國兒童基金會（UNICEF）的杜佩（Eric Durpaire）告訴法新社：「這太瘋狂了，萬那杜已習慣自然災害，但我認為這是它第一次連續遇到兩次颶風。」

萬那杜政府表示，朱迪掀翻屋頂、淹沒道路，並將無數樹木連根拔起，但未獲報有任何人員傷亡。

警方說，首都維拉港的緊急疏散中心內仍有數百人，部分地區已停電兩天。

萬那杜今天發生規模6.5地震，震央在主要島嶼桑托島（Espiritu Santo）近海海底，之後又發生一場規模5.4餘震，兩起地震沒有立即人員傷亡報告，但離島情況仍不明朗。

萬那杜紅十字會秘書長特維（Dickinson Tevi）告訴法新社：「桑托島居民感受到地震，但由於強風無法外出評估損失。」居民們向特維表示，他們因颶風侵襲而醒來，地震發生讓他們睡不好覺。

萬那杜位於環太平洋火山帶（Ring of Fire)，地殼板塊相互碰撞，使地震與火山活動頻繁。（譯者：屈享平；核稿：陳昱婷）1120303

#萬那杜
#法新社
#朱迪
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