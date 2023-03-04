菲律賓東內格羅省長等6人遭槍擊喪命 槍手仍在逃

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（中央社馬尼拉4日綜合外電報導）菲律賓地方官員再傳遇襲事件，中部東內格羅省（Negros Oriental）省長迪嘉摩和其他5人今天遭到身分不明的槍手射殺，警方仍在追捕凶嫌。

法新社報導，警方表示，6名凶嫌攜帶步槍、身穿與武裝部隊類似的制服，闖入東內格羅省省長迪嘉摩（Roel Degamo）位於班普羅納市（Pamplona）的住宅開槍。

迪嘉摩的遺孀、同時也是班普羅納市長的珍妮絲．迪嘉摩（Janice Degamo）說，迪嘉摩和其他5人在槍擊事件中喪生。

珍妮絲在臉書（Facebook）發布影片表示：「迪嘉摩省長不該像這樣死去。即使是週六，他還在為他的選民服務。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）對他的政治盟友遭「暗殺」予以譴責，並警告凶嫌「現在繳械投降，這將是你們最好的選擇」。

小馬可仕還說：「在將犯下這起狠毒、令人髮指罪行的凶嫌繩之以法之前，我的政府不會罷休。」

警方表示，他們正在搜尋包括6名槍手在內的10名嫌疑人。他們分乘兩輛休旅車和一輛皮卡車逃離現場，然後在附近的城市棄車。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120304