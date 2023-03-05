更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...
生活

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬
生活

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBC經典賽主席解答為何選台中辦 預賽A組對手：台灣不好打
首頁 / 國際

敘難民處境因土強震雪上加霜 UN促各國加快收容

2023/3/5 09:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦4日綜合外電報導）聯合國今天敦促各國加快接收土耳其地震災區的敘利亞難民，聯合國表示，這些難民受到震災影響，再次面臨流離失所的創痛。

法新社報導，聯合國是在89名敘利亞難民從土耳其抵達西班牙馬德里時，做出這項呼籲。

2月6日發生的7.8強震在土耳其造成4萬5000多人死亡，造成鄰國敘利亞數以千計人喪命，並導致數十萬棟建築物毀損。

近12年來，土耳其收容約350萬逃離內戰的敘利亞難民。上個月的地震估計影響900萬人，其中超過170萬人是難民。

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）和聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）在聯合聲明中說：「許多逃往土耳其尋求安全和保護的難民，現在再次面臨失去親人和流離失所的創傷，他們失去家園和生計。」

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）說：「為了幫助保護處境最危險的難民，並幫忙減輕本身也受到這場人道災難影響的當地社區壓力，聯合國難民署呼籲各國加快重新安置進程和撤離。」

他說，由於許多受災難影響的難民「迫切需要援助，我們敦促更多國家加強和加快進程，以便迅速離開土耳其」。

「這是團結和責任分擔的具體體現，最終將確保為因地震而變得更加脆弱的難民，提供即時、改變生活的解決方案。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120305

#聯合國難民署
#土耳其
#敘利亞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族