敘難民處境因土強震雪上加霜 UN促各國加快收容

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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）聯合國今天敦促各國加快接收土耳其地震災區的敘利亞難民，聯合國表示，這些難民受到震災影響，再次面臨流離失所的創痛。

法新社報導，聯合國是在89名敘利亞難民從土耳其抵達西班牙馬德里時，做出這項呼籲。

2月6日發生的7.8強震在土耳其造成4萬5000多人死亡，造成鄰國敘利亞數以千計人喪命，並導致數十萬棟建築物毀損。

近12年來，土耳其收容約350萬逃離內戰的敘利亞難民。上個月的地震估計影響900萬人，其中超過170萬人是難民。

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）和聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）在聯合聲明中說：「許多逃往土耳其尋求安全和保護的難民，現在再次面臨失去親人和流離失所的創傷，他們失去家園和生計。」

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）說：「為了幫助保護處境最危險的難民，並幫忙減輕本身也受到這場人道災難影響的當地社區壓力，聯合國難民署呼籲各國加快重新安置進程和撤離。」

他說，由於許多受災難影響的難民「迫切需要援助，我們敦促更多國家加強和加快進程，以便迅速離開土耳其」。

「這是團結和責任分擔的具體體現，最終將確保為因地震而變得更加脆弱的難民，提供即時、改變生活的解決方案。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120305