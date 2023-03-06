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傳美擬擴大對華為設限 Nvidia出售技術案可能受阻

2023/3/6 22:10
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）根據路透社看到的一份美國政府承包商初步報告草稿，美國若對華為祭出進一步限制，晶片大廠輝達（Nvidia Corp）向華為出售技術的計畫可能受阻。

拜登政府考慮限制批准美國企業輸出給華為技術公司的項目。華為2019年遭華府列入實體清單，但根據前總統川普政府的特別計畫，華為仍持續收到價值數以十億美元計的美國產品。

根據路透社看到的報告草案摘要：「研擬中的2023年（商務部）授權修正案可能會對輝達帶來高度經濟衝擊。」報告中指的是輝達的「待定授權價值」。

輝達向華為出售技術的計畫之前未被媒體揭露報導。

輝達發言人婉拒對這份文件發表評論，但表示：「中國市場對美國半導體業是重大的機會。我們無法對任何待決的授權要求發表評論，但我們和全球的客戶與夥伴共同遵循所有適用的出口管制，以及滿足市場的需求。」

一名國務院高級官員表示，這份文件是一個承包商完成的初步報告草稿。依目前的內容來看，國務院不會批准。

文件中也透露政府「已就這項主題撰寫和委託多項報告，根據不同的突發狀況，而有不同的結論」。

白宮和商務部婉拒評論。華為未回應路透尋求評論的要求。

這份報告還顯示高通公司（Qualcomm）也可能受到溫和的經濟衝擊。反觀華為無法取得高通數據晶片，將受到較大的衝擊，因為華為的智慧手機非常仰賴高通的數據晶片。

高通未回應路透社尋求置評的要求。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120306

#華為技術公司
#路透社
#輝達
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