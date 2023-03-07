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UN特使：南蘇丹須落實和平協議 才能有可信選舉

2023/3/7 12:56
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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）聯合國駐南蘇丹特使海森姆（Nicholas Haysom）今天表示，世界上最年輕國家南蘇丹的臨時政府必須落實和平協議，才能在2024年舉行「可信的」選舉。

法新社報導，海森姆告訴聯合國安全理事會：「我們認為2023年是『不成則敗』的一年，也是對和平協議各方的考驗。」

南蘇丹2011年從蘇丹獨立後，爭奪這個新國家控制權的各方制定了一份路線圖，來自南非的海森姆稱許過渡政府承諾依照路線圖的時間表落實和平協議。

海森姆強調，南蘇丹當局已「明確表示不再延長」2024年底選舉的時間表。他說，這場選舉必須「廣納各方且具可信度」。

海森姆說，聯合國駐蘇丹代表團已被政府要求「協助南蘇丹人擁有和舉辦的選舉」，特別是「與公民社會、政黨和媒體合作」。

奪去至少38萬人生命的5年內戰在2018年結束後，總統基爾（Salva Kiir）和競爭對手馬查爾（Riek Machar）成立臨時政府，並同意將軍隊整合為一，來保護遭受戰亂和氣候災害重創的人民。

但武裝暴力在這個盛產石油的國家沒有絕跡，多數人仍生活在貧窮線之下。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1120307

#海森姆
#聯合國安全理事會
#南蘇丹
馬查爾
教宗結束南蘇丹訪問 促領導人致力和平為民謀福
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