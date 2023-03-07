中國承諾支持債務重整 斯里蘭卡申請IMF救援有望

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（中央社記者林行健新德里7日專電）斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫今天向斯里蘭卡國會報告，中國政府已同意支持斯里蘭卡進行債務重整。這將有助斯里蘭卡取得國際貨幣基金（IMF）的29億美元救援貸款。

根據斯里蘭卡媒體Adaderana News的報導，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）稱，他昨晚收到中國進出口銀行的信函，證實中國政府已擔保會支持斯里蘭卡的債務重整計畫。

威克瑞米辛赫補充，他隨後以斯里蘭卡財政部長的身分，與斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（Nandalal Weerasinghe）共同簽署了一份意向書，聯同來自中方的擔保函，遞交予IMF。

他說，斯里蘭卡政府已依要求逐項滿足所有貸款條件，希望IMF能在3月的第3至第4週批准提供救援貸款。

中國與印度都是斯里蘭卡的主要雙邊債權國，印度數月前已同意為斯里蘭卡向IMF提供融資擔保。

斯里蘭卡去年陷入70年來最嚴重經濟危機，燃料、糧食及藥品嚴重短缺，引發民眾暴亂，闖入總統府，當時的總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）一度出逃他國。

威克瑞米辛赫接任後，祭出多項嚴格公共支出削減措施，以穩定經濟，並尋求IMF援助，渡過經濟難關。（編輯：韋樞）1120307