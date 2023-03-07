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德國：是否固定駐軍立陶宛 取決於北約

2023/3/7 21:53
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（中央社立陶宛帕布拉德訓練場7日綜合外電報導）德國國防部長佩斯托瑞斯今天在回應立陶宛要求北約擴大在立陶宛駐軍的呼籲時說，是否在立陶宛固定部署一支德國旅級規模駐軍將「取決於北約」。

佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練場參觀數百名德國士兵演習時告訴媒體：「這不是取決於誰想要什麼，或者誰想要提供什麼，而是取決於北大西洋公約組織（NATO）。」

德國從2017年以來在立陶宛領導一個擁有約1500名士兵的國際營，這是北約阻止俄羅斯攻擊波羅的海地區的部分舉措。波羅的海地區被視為北約東側最薄弱的地方之一。

柏林還有一支約3000到5000名士兵的旅在德國待命，如果需要，可以在10天內部署到立陶宛。

但自從2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家一直呼籲北約進行更大規模和固定的部署，以保衛其領土。

佩斯托瑞斯說，北約仍需提交所謂的區域計畫，這些文件將說明北約為因應俄羅斯入侵烏克蘭而調整的防衛計畫，預計將在未來幾週內提交。

佩斯托瑞斯說，這個問題將在7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會上討論。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1120307

#北約
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#立陶宛
佩斯托瑞斯
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