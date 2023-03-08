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澳媒：伯斯鑄幣廠黃金摻雜質 逾百噸售至中國

2023/3/8 16:40
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（中央社台北8日電）澳洲伯斯鑄幣廠（Perth Mint）據報涉嫌將逾100噸不符合要求的金條賣到中國，自2018年起摻入銀、銅等雜質並對中方隱瞞了事實；上海黃金交易所則表示相關報導內容背離真相。

澳州廣播公司（ABC）6日報導，伯斯鑄幣廠是世界唯一有政府擔保的鑄幣廠，也是全球最大鑄幣廠之一，但2018年起，為了「節省開支」，製作金條時採摻入雜質進行稀釋的做法，被摻入的雜質以銀和銅為主。

據表示，在黃金中添加銀或銅等雜質是行業內部在某種程度上可接受的做法，並不違法，但會降低金條的成色。

但報導說，上海黃金交易所於2021年發現了伯斯鑄幣廠製造的兩個金條存在雜質超標的情況。兩個金條的黃金純度雖為99.99%，但雜質超出要求，銀含量超標。上海黃金交易所向廠方投訴了此事。

廠方調查發現，兩個金條中的一個早被發現有問題，而且出問題的可能不止這一、兩個金條，可能多達100噸。

分析認為，若如實告訴上海，鑄幣廠就得花87億澳元買回金條，還要回爐重造，成本非常巨大，而且公司也將因此失去信譽和市場。

鑄幣廠因此決定隱瞞事實，只向上海黃金交易所發送符合要求的化驗結果，並停止在製作中摻雜稀釋金條，同時一邊對上海方面表示除了發現有問題的兩個金條，其他後續生產的黃金都合格。

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此後，鑄幣廠的首席執行官海斯（Richard Hayes）就宣布將因病提前退休；西澳州議會則要求成立「專門調查委員會」去調查此事。

陸媒澎湃新聞報導，上海黃金交易所今天下午聲明表示，注意到某些媒體報導稱「澳洲珀（伯）斯鑄幣廠向上金所出售『摻雜』金條」。經查，該報導的內容背離真相，已構成對上金所的名譽侵權。相關媒介未盡審查責任，導致失實的內容信息在網上傳播，對上金所聲譽造成了嚴重侵害。（編輯：周慧盈/邱國強）1120308

#上海黃金交易所
#澳洲伯斯鑄幣廠
#上金所
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