澳洲總理訪印度 經濟國防關係料添新動能

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（中央社新德里／雪梨8日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天抵達印度訪問，尋求透過加強貿易、投資和國防合作，對雙邊關係注入新動能。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）這次3天行程為自從2017年以來澳洲總理首度到訪印度。同為「四方安全對話」（Quad）成員的日本首相岸田文雄則定數日後訪新德里。中國日益主宰印太地區，四方安全對話尋求與其抗衡。

澳、日之外，四方安全對話成員還包括美國和印度。澳洲今年稍晚將在雪梨主辦四方安全對話領袖高峰會。

印度外交部於艾班尼斯到訪前在聲明中表示，「印度和澳洲基於共同價值和民主原則而共享溫馨友好關係。兩國間此一戰略夥伴關係已於2020年6月升格為全面戰略夥伴關係」、「艾班尼斯總理到訪可望對此一全面戰略夥伴關係注入新動能」。

艾班尼斯昨天在雪梨表示，澳洲希望「貿易對象更具多樣性、貿易內容更多元化，意味我們經濟可以更具韌性並且更安全」。

兩國去年簽署名為「澳印經濟合作與貿易協議」（The Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement）的自由貿易協定，這是十年來印度與已開發國家簽署的第一個自貿協定。

根據協議，印度對澳洲96%出口品項將免稅入境；澳洲對印度85%出口品項將被取消關稅。

但是兩國談判洽簽涵蓋層面更廣泛許多的「全面經濟合作協定」（Comprehensive Economic Cooperation Agreement）則已停滯十年。2011年開始商討的此一協定因談判陷入僵局，相關工作於2016年暫停。

談判雖於2021年恢復，卻仍難以達成協議。澳洲貿易暨旅遊部長法瑞爾（Don Farrell）這次也隨艾班尼斯訪印，外界預期此行可以為加速推進此一雄心勃勃協議帶來機會。

印度表示，在經濟合作與貿易協議加持下，2021年達到275億美元的雙邊貿易額具有於5年內倍增至500億美元的潛力。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120308