瑞士4銀行家涉「蒲亭錢包」案 俄大提琴家轉帳數百萬法郎
2023/3/9 04:57（3/9 07:05 更新）
（中央社蘇黎世8日綜合外電報導）瑞士檢方今天表示，俄羅斯大提琴家羅德金（Sergei Roldugin）透過瑞士銀行，轉帳數以百萬瑞士法郎，期間沒有受到適當調查，4名涉案的銀行家正為此受審。
法新社及英國廣播公司（BBC）報導，羅德金是俄羅斯聖彼得堡音樂廳（Saint Petersburg Music House）藝術總監，而且是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的好友。
據報導，羅德金與蒲亭相交已40餘年，他是蒲亭女兒的教父，被稱為「蒲亭的錢包」以及「蒲亭的大提琴家」。
瑞士檢方指控，羅德金在2014至2016年期間將數以百萬瑞士法郎，存入瑞士銀行帳戶。4名涉案的銀行家今天在蘇黎世地方法院出庭。
這些銀行家分別是3名在蘇黎世工作的俄羅斯人，以及1名瑞士人，他們被控在金融交易上沒有做到盡職調查（due diligence），但他們否認這項指控。（譯者：陳正健）1120309
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