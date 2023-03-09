更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 國際

阿拉斯加坦納加火山休眠逾百年 近期地震蠢動可能噴發

2023/3/9 13:03（3/9 13:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿拉斯加州逾一世紀的偏遠火山「坦納加」過去數週小規模地震加劇，可能即將噴發。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
阿拉斯加州逾一世紀的偏遠火山「坦納加」過去數週小規模地震加劇，可能即將噴發。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社安克拉治8日綜合外電報導）美國阿拉斯加州一座休眠逾一世紀的偏遠火山過去數週小規模地震加劇，可能預示火山即將噴發。

美聯社報導，由於地震活動趨於劇烈，阿拉斯加火山觀測所（Alaska Volcano Observatory）昨天晚間將坦納加火山（Tanaga Volcano）的警戒等級提升至警示狀態。

派駐阿拉斯加火山觀測所的美國地質調查所（U.S. Geological Survey）研究地球物理學家鮑爾（John Power）說：「我們開始看到一連串地震發生，一個接著一個，每分鐘好幾次。」

他說，雖然數以百計的小型地震規模都不超過2.75，但全集中在這座火山山頂下方。

鮑爾指出：「這表示我們將看到這座火山蠢蠢欲動。」

「這是否會導致火山噴發，目前還無法論斷。但我們對此事的關切，足以讓我們著手提升警告等級。」

雖然地震頻繁令人憂心，但他說，很多時候，地震活動會在火山沒有噴發的情況下減弱。

坦納加火山在阿留申群島（Aleutians）西部的無人島上，位於安克拉治（Anchorage）西南方約2012公里處。

火山一旦噴發，飛機將受到最大威脅。阿留申群島位於飛機往返北美洲與亞洲之間的航線下方。

坦納加火山最後一次已知噴發年代為1914年，此前也曾在1700年代末期和1829年噴發過。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120309

#鮑爾
#阿拉斯加火山觀測所
#美聯社
鮑爾
憂加速升息美股重挫 台股反彈之路遇壓鮑爾：經濟數據強勁 聯準會最終利率恐高於預期
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族