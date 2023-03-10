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德國漢堡市槍擊案7死8重傷 警方認為凶嫌已喪命

2023/3/10 17:35（3/10 17:51 更新）
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德國漢堡市一間教會9日晚間發生槍擊案，當地媒體報導已有7人死亡、8人重傷，警方認為凶嫌可能就是其中一名死者。圖為現場警力。（路透社）
德國漢堡市一間教會9日晚間發生槍擊案，當地媒體報導已有7人死亡、8人重傷，警方認為凶嫌可能就是其中一名死者。圖為現場警力。（路透社）
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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國漢堡市一間教會昨晚發生槍擊案，當地媒體報導已有7人死亡、8人重傷，警方認為凶嫌可能就是其中一名死者。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也對這起案件發文哀悼。

法新社及路透社報導，案發現場的警方發言人表示，漢堡市北方的大博斯特爾區（Gross Borstel）一間教會昨晚傳出槍響後，警方約在格林威治標準時間20時15分接獲緊急報案電話。

漢堡市警方今晨發推文表示：「案發現場周邊地區的警力措施正逐步中止，仍在持續調查這起犯罪案件的相關背景。」

警方還指出，員警到場後聽到「建築物上層處」一聲槍響，隨後在槍聲響起的地方發現一具遺體。

影片來源：FRANCE 24 English

警方發言人說：「我們沒看到凶嫌在逃的跡象。」相反地，員警「握有的跡象顯示，一名凶嫌可能還在這棟建物內，甚至可能就在死者當中」。

發言人提到，在建築物上層處被發現的人「可能」就是凶嫌。

德國的耶和華見證人（Jehovah's Witnesses）協會透過聲明表示，教友在漢堡市遭遇可怕攻擊，他們深感悲痛。

德國總理蕭茲今天也在推特（Twitter）發文寫道，耶和華見證人的數名教友昨晚成為野蠻暴力行為的受害者，「我的心與受害者和他們的親屬同在」。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1120310

圖為案發地點耶和華見證人教會。（路透社）
圖為案發地點耶和華見證人教會。（路透社）
#德國
#漢堡市
#耶和華見證人
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