美國黑膠唱片銷量超越CD 30多年來首度翻轉

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2022年美國黑膠唱片的銷售量超過CD，這是1987年以來的第一次。（圖取自Unsplash）

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（中央社紐約9日綜合外電報導）黑膠唱片持續將其復古魅力轉變成為穩健復甦的動力。根據美國唱片業協會（RIAA）今天發布的最新報告，2022年美國黑膠唱片的銷售量超過CD，這是1987年以來的第一次。

法新社報導，美國唱片業協會的報告指出，實體唱片銷售營收在2022年成長4%，達到17億美元（約新台幣518億元）。

報告中說，全美消費者去年購買了4100萬張黑膠唱片，同年CD銷量只有3300萬張，潮流轉變令人吃驚。

近年來，由於收藏家與粉絲懷念從唱片A面與B面發出的溫暖聲響，黑膠唱片受歡迎的程度穩健成長。

2020年的報告顯示實體唱片的營收已開始超越CD，去年的數字更是代表30多年以來，黑膠唱片銷量首次超過對手CD。

儘管如此，串流媒體仍是王道：包括付費訂閱與廣告支持平台在內的服務營收增加7%，達到創紀錄的133億美元（約新台幣4056億元），占總營收的84%。

付費訂閱仍是最大宗，占串流媒體營收的77%，並且首次超過100億美元（約新台幣3050億元）。

美國唱片業協會表示，現已有9200萬人成為串流媒體的付費使用者，高於前一年的8400萬。

美國唱片業協會的數據顯示，唱片音樂的銷售總營收成長6%，連續第7年成長，達到創紀錄的159億美元（約新台幣4849億元）。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120309