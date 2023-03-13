俄羅斯女性籲蒲亭：別將親人當成羔羊送進屠宰場

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（中央社亞特蘭大12日綜合外電報導）俄羅斯一群母親與妻子今天向俄羅斯總統蒲亭請命，懇求他別在沒有足夠訓練或後援的情況下，強迫她們的兒子與丈夫加入攻擊部隊，在戰場上「任人宰割」、白白犧牲。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，根據俄國獨立媒體SOTA在Telegram頻道分享的一段影片，這些婦女說，她們摯愛的丈夫和兒子在3月初「被迫加入攻擊部隊」，而他們自去年9月接受動員以來，僅接受了4天訓練。

影片顯示，她們舉著寫有「580獨立榴彈砲砲兵師」的俄文標語牌，並標註日期為2023年3月11日。其中一名女性說：「我的丈夫…人在前線對抗敵軍。」

「我軍動員的兵力像羔羊一樣被送進屠宰場，突襲對手強力防守的區域，每次5人出擊，面對的是100名全副武裝的敵軍。」

這些抗議婦女強調：「他們接受動員上戰場，準備效忠祖國，然而他們接受的是專長訓練，不是去當突擊隊員。我們要求總統將這些砲兵撤離兩軍接觸線，並為他們提供大砲與彈藥。」

CNN無法獨立證實影片中這群女性的說法。

俄羅斯徵調數十萬人前往烏克蘭戰場，此舉引發民眾不滿與抗議，不少俄國男人甚至設法離境逃避兵單，尤其是年輕男子。

先前曾有一名不願透露姓名的俄羅斯男子在出境後向CNN表示：「我們逃離俄羅斯是為了活下來。我們擔心會被送往烏克蘭作戰。」

接獲動員令的家庭也對此有諸多抱怨，包括軍紀問題、缺乏中階軍官擔任領導職務，部隊幾乎未經訓練，此外還有制服不足、伙食太差、醫療補給欠缺等後勤問題。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130213