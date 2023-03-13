北韓潛艦發射巡弋飛彈 南韓：可能搭載核彈頭

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）在美國與南韓展開為期11天聯合軍演同時，北韓官媒今天報導，北韓12日從潛艦上試射2枚戰略巡弋飛彈。南韓分析，若北韓成功實現核彈頭小型化，可能搭載在這次試射的戰略巡弋飛彈上。

南韓合同參謀本部今天證實北韓利用潛艦發射巡弋飛彈，甚至認為「戰略巡弋飛彈」可能搭載核彈頭，但強調「必須實現核彈頭小型化才有可能」，仍在分析可能性，暫時無法斷定。當局也對北韓公開數據持保留態度，表示「和軍方掌握資訊有差異」，正在仔細研究北韓是否發表不實資訊或對數據灌水。

北韓中央通信社（KCNA）報導聲稱，東部新浦港（Sinpo）外海一艘潛艦昨天凌晨試射2枚巡弋飛彈，飛彈以8字型軌跡飛行達1500公里，花費2小時6分鐘，成功命中目標物。巡弋飛彈飛行速度雖較慢，但比起短程彈道飛彈飛行距離更長，且能調控方向。

報導稱這次試射證明了北韓武器體系的可信賴度，也是對潛艦部隊從水中對陸地攻擊作戰能力的檢驗，並表示「透過水中發射訓練，驗證了核戰爭遏制手段在各種空間中的常態運作態勢」。

21世紀軍事研究所專門委員柳成燁（譯音）接受媒體訪問分析，北韓考慮許多關於如何擴大軍事體系的方式，「不可能全用彈道飛彈解決」，而其中最容易嘗試的方式之一就是利用潛艦發射巡弋飛彈。

南韓軍方則將北韓這次行動視為對韓美聯合軍演的反彈。南韓與美國今天起展開名為「自由護盾」（Freedom Shield）的11天聯合軍演，而北韓9日試射短程彈道飛彈，短短3天內又再試射巡弋飛彈，都被視為反擊行動。南韓統一部今天對此表示遺憾，呼籲北韓停止加劇朝鮮半島緊張局勢的行動，「北韓無法藉這種行為得到任何好處」。

據南韓合同參謀本部掌握資訊，北韓擁有多支潛艦部隊，這次試射飛彈可能是冬季訓練的最後一部分，不排除選是特地選在韓美聯合軍演時進行，但認為這次試射只是屬「初期階段的實驗發射」。（編輯：林憬屏）1120313