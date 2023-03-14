風暴再次來襲 加州搶修堤壩缺口

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國加州先前遭到強烈風暴襲擊，堤壩潰堤迫使數千人撤離家園。隨著另一場大型風暴即將來襲，可能引發更多洪水，工作人員今天加緊搶修缺口。

法新社報導，帕哈羅河（Pajaro River）在10日至11日之間一夕潰堤，淹沒房屋與車輛，消防員挨家挨戶喚醒熟睡的居民。

舊金山南部蒙特瑞郡（Monterey）的官員說，河堤缺口至今天早上已擴大到100公尺。

蒙特瑞郡發表聲明表示「正在搶修堤壩缺口。洪水穿過社區往南流，仍鼓勵尚未離開該地區的居民撤離」，包括潛水員在內的救援隊伍正展開工作，目前還沒有人員傷亡報告。

由於帕哈羅河潰堤，附近的薩利納斯河（Salinas River）預計未來幾天也將氾濫，整個蒙特瑞郡地區已有1萬多人被告知要離開家園。

氣象學家說，雖然雨勢已經減弱，但今天晚上至明天將會再次降雨，且由於地面吸水已達飽和，預計將出現超過5公分積水。

美國國家氣象局（NWS）的灣區首席氣象學家賓格曼（Brooke Bingaman）表示，極可能發生更多洪災。

她在社群媒體推特（Twitter）發布的影片中表示，民眾務必要離開預計會受影響的區域，「比起醒來後發現家裡水位不斷上漲，或者周圍道路已被切斷、孤立無援，在陌生地方過夜總是好些」。

席捲加州的冬季風暴沖毀社區、切斷電纜，並釀成山崩，已造成數億美元損失，20多人死亡。

國家氣象局警告，更多大雨和融雪將導致明、後天範圍更廣泛的洪水，特別是在低海拔地區，以及受氣溫升高影響的積雪地區。（譯者：屈享平/核稿：戴雅真）1120314