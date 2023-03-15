矽谷銀行倒閉 傳美國司法部展開調查

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國媒體今天報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）禁不起客戶紛紛提領存款於上週倒閉，美國司法部已就倒閉事件展開調查。

根據「紐約時報」、「華盛頓郵報」和「華爾街日報」報導，對矽谷銀行迅速倒閉的調查尚處初期階段。

爆料司法部調查消息的「華爾街日報」還說，美國證券管理委員會（SEC）已展開調查；「紐約時報」則說他們正在考慮這樣做。

兩家機構均拒絕就這些報導發表評論。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）在昨晚發布的聲明中表示，SEC「特別專注於監測市場穩定性，以及找出和起訴可能威脅投資人、資本形成或市場的任何形式的不當行為」。

他說，「如果我們發現違反聯邦證券法的行為，我們將進行調查並採取執法行動」，但他並未點名任何公司。（譯者：鄭詩韻/核槁：徐睿承）1120315