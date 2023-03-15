中國俄羅斯伊朗在阿曼灣聯合軍演

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（中央社台北15日電）中國宣布與俄羅斯及伊朗自今天起在阿曼灣舉行「安全紐帶-2023」海上聯合軍演，中方將派出南寧號飛彈驅逐艦參演；另美國與菲律賓為因應中國挑戰，4月也將舉行最大規模軍演。

中國國防部網站發布訊息，據中國、伊朗、俄羅斯等國軍隊共識，15日至19日，中、伊、俄等國海軍將在阿曼灣舉行「安全紐帶-2023」海上聯合軍事演習。

「安全紐帶-2023」海上聯演由2019年、2022年先後兩次舉行的中伊俄海上聯演發展而來，中方派出南寧號飛彈驅逐艦參演，主要參加空中搜索、海上救援、海上分列式等科目演練。

中方稱這次演習有助於深化參演國海軍務實合作，進一步展示共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願與能力，為地區和平穩定注入正能量。

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除中、俄及伊朗將有大型軍演，美國與菲律賓近日也宣布4月11日至28日在菲國多省進行「肩並肩」（Balikatan）演習，雙方將有1萬7600人員參加，其中有約1萬2000人來自美國，並將首次包含「水上實彈演習」，是有史以來規模最大的聯合軍事演習。

外電報導，菲律賓認為中國在南海採取「挑釁」行動，因此今年的「肩並肩」演習將在這個背景下進行。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120315