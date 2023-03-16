分析：中國外交轉變 主動建構全球秩序挑戰美國

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（中央社台北16日電）旅美中國問題專家鄧聿文表示，中共總書記習近平對拜登政府感到失望，中國外交已明顯轉變，更積極用實力去主動建構全球秩序，和美國分庭抗禮，推動伊朗和沙烏地阿拉伯建交就是一例。

伊朗與沙烏地阿拉伯日前在北京宣布復交，扮演推手角色的中國同時間又派特使在以色列、巴勒斯坦間穿梭，推動解決以巴問題。

鄧聿文14日在德國之聲（DW）中文網撰文表示，從中國在全國兩會之前及兩會中的外交行動，還有外交部長秦剛記者會和習近平參加政協會議首次在公開場合批評美國來看，在丟掉「對美幻想」後，習近平第3任期的中國外交發生了明顯轉變，從過去對美圍堵的被動回應和反擊，變成主動的對美鬥爭。

他說，拜登政府上台後，習近平曾經把穩定兩國關係的期待放在他身上。但事實上，儘管拜登在美中問題上展現出比前任總統川普更理性一面，華盛頓並沒有放鬆對中國的遏制，無論強度和範圍都比川普時期有過之無不及，特別在晶片等高階產業和台灣議題上更是如此。

此外，讓習近平放棄對美幻想的轉折點是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台。鄧聿文說，「此事讓習（近平）非常難堪，在中國民眾面前丟了面子，使習（近平）骨子裡不再信任拜登政府」。今年2月發生的偵察氣球事件則進一步摧毀了他對美國的最後一點幻想，中國當局認為這是一種「惡意炒作」。

他說，基於這些認知，中國認為「無需再忍」，開始全球布局對抗美國，於是便在2月下旬發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」以及「全球安全倡議概念文件」，內含對美國的批判，並「試圖號召全球反美和疑美的國家，帶領它們構建一個新的全球安全秩序」。

鄧聿文說，中國促成沙烏地阿拉伯和伊朗這兩個中東死對頭在北京握手言和，是習近平主動構建全球安全秩序邁出的第一步，「這意味著中國多年深耕中東的努力得到回報，力量已深扎中東；這同時也就意味著中國的實力開始得到地區大國的認可和承認」。

文章最後寫道，華盛頓過去一直指責北京試圖改變國際秩序，挑戰美國主導權，但對美國來說，要應對中國以這種勸和方式挑戰它的全球秩序主導權，恐怕非易事。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120316