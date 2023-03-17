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直升機墜毀伊拉克北部釀5死 含庫德工人黨成員

2023/3/17 04:10
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（中央社伊拉克阿比爾16日綜合外電報導）當局今天表示，一架直升機昨天在伊拉克北部墜毀，造成5人喪命，肇因不詳。死者包含經常遭土耳其鎖定攻擊的庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）成員。

庫德族反恐單位表示，一架歐洲直升機AS350（Eurocopter AS350）昨晚墜毀在伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan）的多胡克省（Dohuk），「乘客全數罹難」。

庫德斯坦地區政府的外媒聯絡負責人賈弗里（Lawk Ghafuri）則推文稱，「至少5名直升機乘客」死亡，目前正在進行調查，以確認直升機歸屬和事發原因。

賈弗里告訴法新社：「根據初步調查，本案部分死亡乘客為庫德工人黨成員」。

被土耳其視為恐怖組織的庫德工人黨告訴法新社，正在「調查」這起墜機事件。但該組織未證實也未否認有成員死亡，以及直升機是否屬於他們。

庫德工人黨在伊拉克庫德斯坦自治區出沒，而鄰國土耳其多次試圖透過空中與地面行動加以根除。（譯者：楊昭彥）1120317

#庫德工人黨
#賈弗里
#法新社
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